Encuentran el cuerpo calcinado de una mujer en la Región de Valparaíso

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer calcinado en el límite de San Antonio y Cartagena, en la región de Valparaíso.

El comisario Luis Quiroz, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, informó que se encontró el cadáver de una mujer en el sector del Camino Viejo, frente a la toma Los Boldos.

"Los primeros antecedentes dan cuenta de que el cuerpo se encuentra calcinado, por lo que se está trabajando en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística para hacer el levantamiento de las evidencias y la entrevista de testigos para poder seguir una línea de investigación que permita establecer las circunstancias en las que se produce el fallecimiento de la víctima", explicó la autoridad policial.

El caso está siendo investigado para esclarecer cómo ocurrió el fallecimiento y se espera avanzar en las pesquisas con las diligencias en curso.