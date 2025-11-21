Extraditan a imputado en triple homicidio en Pedro Aguirre Cerda

La investigación por el triple homicidio ocurrido en Pedro Aguirre Cerda el 2023, donde una niña de 13 años perdió la vida, dio un paso crucial este viernes con la extradición desde Colombia de un presunto involucrado.

Son cinco los sujetos identificados como los autores de los disparos en el incidente que tuvo lugar el 29 de diciembre del 2023, en el que la menor participaba en la grabación de un video musical.

Según se informó, tres de estos cinco pistoleros están en Colombia, y se logró la extradición de uno de ellos: Luis Alberto Herrera Pájaro, de 29 años y nacionalidad venezolana.

"Fue un caso de mucha relevancia en aquel momento para nosotros, porque resultó fallecida Mayra, una menor de 13 años que no tenía ninguna vinculación con los hechos. Ella, mientras realizaba una actividad artística, fue alcanzada por la balacera producida por estos cinco sujetos, de los cuales ya tenemos el día de hoy detenido tres y el actual es el primero que llega al país para efecto de enfrentar la justicia en Chile", detalló el fiscal Héctor Barros.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la persecución de los responsables, sin importar su ubicación.