Gobierno evalúa declarar de "alto riesgo" el funeral de hincha de Colo Colo asesinado

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió este lunes al asesinato a disparos de un hincha de Colo Colo ocurrido en la comuna de Pudahuel e informó que el Gobierno evalúa declarar de "alto riesgo" el funeral de la víctima.

La autoridad indicó que si bien el operativo de seguridad dentro y fuera del Estadio Monumental permitió que el "Superclásico" se desarrollara sin hechos violentos, enfatizó en que el crimen ocurrió en un sector alejado al recinto deportivo y que no estaría vinculado directamente con la barra brava de ambos equipos, sino con delitos relacionados al crimen organizado.

"A nosotros nos corresponde pedir informes a Carabineros, la PDI y Gendarmería para recabar todos los antecedentes respecto a las circunstancias en que se produjo (el asesinato). A partir de esa matriz, decidimos si se declara (funeral) de riesgo o no", puntualizó Durán.

"Estamos levantando todos esos antecedentes, esto se hace en pocas horas, de manera que esperamos hoy, a eso de mediodía, ya tener los antecedentes necesarios para tomar una decisión. No obstante, presumiblemente en virtud de las circunstancias en que se produjeron los hechos, hay una probabilidad muy significativa de que sean declarados de riesgo", complementó.

De confirmarse la calificación de "alto riesgo", se activará un protocolo estricto que contempla el traslado directo del cuerpo desde el Servicio Médico Legal (SML) hacia el cementerio, evitando velatorios masivos que puedan derivar en nuevos hechos de violencia o alteraciones al orden público.

Por su parte, una testigo del hecho calificó lo ocurrido como "un caos, con mucha gente que incluso entró a esconderse" en esas viviendas, antes de comentar que los barristas de Colo Colo "vienen a hacer pleito acá desde antes".