Hallan cadáver mutilado en sitio eriazo de La Pintana

La Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones indaga el hallazgo de un cadáver mutilado de sexo masculino en un sitio eriazo de la comuna de La Pintana.

De acuerdo a T13, el hecho ocurrió la noche de este sábado, cuando transeúntes que dieron aviso a Carabineros de los restos al interior de la propiedad, ubicada en la intersección de las calles Los Cóndores con Avenida Observatorio.

El Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios, el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI, para realizar el trabajo pericial en el sitio del suceso.

De esa forma, se logró constatar que se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años de edad. Sin embargo, su identidad aún no es establecida.

Igualmente, se confirmó que el cuerpo presentaba múltiples heridas en la zona cervical y la mutilación de determinadas partes de su cuerpo.

Personal especializado de la PDI sigue con las diligencias para esclarecer el hecho.