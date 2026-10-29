Hombre de 33 años es sindicado como asesino de adolescente tras partido de fútbol

En prisión preventiva quedó un hombre de 33 años y de nacionalidad chilena tras ser formalizado por el homicidio de un adolescente de 17, ocurrido el 22 de octubre en la comuna de Lo Barnechea.

Según expuso la Fiscalía durante la audiencia, la víctima estaba en calle Circunvalación Sur, en el Cerro 18, celebrando junto a un grupo de amigos el triunfo en un partido de fútbol de barrio. Pasada la medianoche, llegó al lugar un sujeto que, tras una breve discusión, sacó un arma de fuego y le disparó.

"A través de declaraciones de terceros -testigos reservados del lugar de los hechos- fue individualizada esta persona como el autor de los disparos que causaron la muerte a la víctima", señaló el fiscal ECOH Jorge Carmona.

En la investigación también "fue individualizado el vehículo en que éste se movilizó para su huida. Y posteriormente, con las diligencias al transcurso de los días, fue identificado su teléfono celular y el lugar donde se ocultaba, siendo detenido el día de ayer (miércoles)".

Tras el ataque, el adolescente fue trasladado por particulares hasta el SAPU de Lo Barnechea, desde donde fue derivado en ambulancia a la Clínica Los Andes, recinto en el que falleció.

En el sitio del suceso del suceso se encontró una vaina calibre 9 mm, y testigos señalaron que el arma utilizada en el asesinato fue una pistola Glock con dispositivo láser.

El sospechoso "fue formalizado por delitos de homicidio simple y de porte ilegal de arma de fuego. Se fijó un plazo de 100 días, estableciendo el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la medida cautelar de prisión preventiva", cerró Carmona.