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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre de 34 años fue asesinado a tiros en Iquique

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue trasladado hasta el SAR La Tortuga de Alto Hospicio, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Hombre de 34 años fue asesinado a tiros en Iquique
 ATON (referencial)

La BH de Iquique y el equipo ECOH del Ministerio Público indagan el homicidio.

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Un hombre de 34 años murió este domingo luego de ser atacado a disparos en Iquique (Región de Tarapacá).

Según información policial, la víctima fue trasladada hasta el SAR la Tortuga de Alto Hospicio tras la agresión, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, pese a recibir asistencia médica.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Iquique realizaron peritajes para esclarecer la dinámica en que ocurrió el crimen y establecer la identidad de él o los presuntos responsables.

Marcelo Pérez, jefe de la mencionada unidad, detalló que las diligencias quedaron a cargo de la policía civil y del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Los equipos especializados de ambas entidades se encuentran recopilando antecedentes desde el lugar del homicidio para reconstruir el ataque y dar con el paradero de los sospechosos.

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