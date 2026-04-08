Hombre fue asesinado a balazos en la vía pública en La Legua

Un homicidio se registró este miércoles en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, donde un hombre fue baleado por sujetos en plena vía pública.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue abordada en calle Jorge Canning con Santa Catalina por un grupo de sujetos que abrieron fuego en su contra y luego huyeron del lugar.

Personal de Carabineros se encuentra resguardando el sitio del suceso a la espera del Ministerio Público.