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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado a balazos en la vía pública en La Legua

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un homicidio se registró este miércoles en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, donde un hombre fue baleado por sujetos en plena vía pública.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue abordada en calle Jorge Canning con Santa Catalina por un grupo de sujetos que abrieron fuego en su contra y luego huyeron del lugar.

Personal de Carabineros se encuentra resguardando el sitio del suceso a la espera del Ministerio Público.

 

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