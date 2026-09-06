Hombre fue asesinado a tiros al interior de una schopería en Conchalí

Un hombre fue asesinado a disparos la madrugada de este domingo al interior de una schopería ubicada en la esquina de Avenida Independencia con calle Nahuelbuta, en la comuna de Conchalí.

Según información policial, los atacantes llegaron hasta el segundo piso del local -que contaba con permisos para funcionar en ese horario- e iniciaron una discusión con la víctima, a la que posteriormente le dispararon en reiteradas ocasiones.

"Entraron al lugar seis sujetos provistos de armas de fuego y con rostro descubierto, ocurrió este homicidio y posteriormente se dieron a la fuga. Por lo que señala una de las testigos, se escucharon aproximadamente seis disparos", informó el capitán de Carabineros Héctor Casanova.

El oficial de la Subcomisaría Conchalí Norte detalló que la víctima corresponde a un ciudadano de nacionalidad dominicana, de aproximadamente 30 años, y con situación irregular en el país.

El Departamento del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) indagan el homicidio, cuya principal línea investigativa apunta a un eventual ajuste de cuentas.