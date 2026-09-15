Hombre fue asesinado en Pudahuel: Investigan quitada de droga

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este martes en un incidente registrado al interior de un block de departamentos en la calle Relacionador Aránguiz, en la comuna de Pudahuel.

Al momento se desconoce la relación entre los involucrados, pero se investiga una posible quitada de droga no concretada.

El fiscal Esteban Silva detalló que "la víctima, que es un ciudadano chileno, fue atacado al parecer por tres personas a los que habría recibido relativamente recientemente, los había hecho ingresar al recinto. No alcanzaron a ingresar al departamento y por circunstancias que estamos investigando se produce este altercado en que la víctima resulta con impactos de bala que le provocan la muerte en el lugar".

No se reportan detenidos por el hecho.