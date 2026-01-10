Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado en vivienda de San José de Maipo

Autor: Redacción Cooperativa

La víctima, residente del sector, fue baleada por desconocidos que huyeron del lugar tras el ataque.

Hombre fue asesinado en vivienda de San José de Maipo
 ATON
Un hombre de 30 años falleció la jornada de este sábado tras ser atacado a tiros al interior de una vivienda semi desocupada, ubicada en la zona del Cajón del Maipo.

Según información entregada por la Fiscalía Regional, el crimen fue perpetrado por sujetos que se movilizaban en un vehículo, quienes ingresaron a una vivienda ubicada en calle Del Río, en la comuna de San José de Maipo, y dispararon en al menos tres ocasiones contra la víctima.

La persona fallecida corresponde a un hombre de 30 años, residente del sector, quien utilizaba el inmueble para dormir durante las noches.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Pablo Sabaj, señaló que se encuentran "indagando la identidad de esas personas" y precisó que la vivienda no se encontraba habitada por sus dueños ni por inquilinos regulares.

En portada