Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago6.8°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue hallado muerto en una plaza de Lo Prado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tenía una herida cortopuzante en la zona del tórax.

Hombre fue hallado muerto en una plaza de Lo Prado
 ATON (Referencial)

"Lo más probable es que la víctima sea una persona en situación de calle", dijo Carabineros.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un homicidio se registró en una plaza de la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana, donde Carabineros halló el cadáver un hombre de aproximadamente de 35 años.

De acuerdo a información policial, los funcionarios acudieron al lugar tras un llamado anónimo que dio aviso de la presencia del cuerpo de la víctima, aparentemente en situación de calle, que tenía una herida cortopunzante en la zona del tórax.

"Al parecer vivía en la banca"

El capitán Luis Pérez, suboficial de ronda de la Prefectura Occidente, precisó que no han logrado identificar a la persona.

"Lo más probable es que sea una persona en situación de calle, ya que no mantenía documentos. Al parecer vivía ahí en la banca... hay especies como su frazada o cosas por el estilo que dan a entender que esta persona vivía en el lugar", detalló.

Asimismo, afirmó que "no se ha podido encontrar el arma (homicida). Hay rastro de sangre que (da a entender que) a lo mejor la persona cuando fue herida, caminó algunos metros para después caer al suelo y fallecer ahí en el lugar".

El Ministerio Público instruyó al OS9 y Labocar de Carabineros para esclarecer el hecho.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada