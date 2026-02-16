Hombre murió acribillado en el Puente Recoleta
La víctima caminaba por el sector cuando fue interceptada por un vehículo negro, desde el cual se efectuaron cerca de 10 disparos.
La víctima recibió alrededor de seis tiros, uno de ellos en la cabeza.
La víctima caminaba por el sector cuando fue interceptada por un vehículo negro, desde el cual se efectuaron cerca de 10 disparos.
La víctima recibió alrededor de seis tiros, uno de ellos en la cabeza.
Un hombre de 32 años y nacionalidad venezolana fue asesinado a tiros este lunes en la vereda del Puente Recoleta, en el límite entre las comunas de Recoleta y Santiago.
La información oficial indica que un grupo de sujetos llegó al lugar a bordo de una camioneta de color negro, bajó, se acercó a la víctima y disparó en aproximadamente 10 oportunidades.
"Se trata de un ciudadano venezolano, con residencia en Chile, que fue objeto de múltiples disparos —cuatro—, dentro de ellos en el cráneo, pierna y abdomen, y resultó fallecido", confirmó el fiscal Gamal Massú, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).
Personal del SAMU acudió a atender la emergencia, que tuvo lugar entre la Avenida Santa María y Cardenal José María Caro, pero sólo pudo constatar el fallecimiento de la víctima.
Funcionarios municipales y de Carabineros se hicieron presentes también en el sitio del suceso.
La Brigada de Homicidios de la PDI y el ECOH de la Fiscalía se encuentran indagando el caso, empadronando testigos y analizando evidencia para dar con los responsables, quienes huyeron hacia el sur por avenida Bellavista.