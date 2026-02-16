Hombre murió acribillado en el Puente Recoleta

Un hombre de 32 años y nacionalidad venezolana fue asesinado a tiros este lunes en la vereda del Puente Recoleta, en el límite entre las comunas de Recoleta y Santiago.

La información oficial indica que un grupo de sujetos llegó al lugar a bordo de una camioneta de color negro, bajó, se acercó a la víctima y disparó en aproximadamente 10 oportunidades.

"Se trata de un ciudadano venezolano, con residencia en Chile, que fue objeto de múltiples disparos —cuatro—, dentro de ellos en el cráneo, pierna y abdomen, y resultó fallecido", confirmó el fiscal Gamal Massú, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Personal del SAMU acudió a atender la emergencia, que tuvo lugar entre la Avenida Santa María y Cardenal José María Caro, pero sólo pudo constatar el fallecimiento de la víctima.

Funcionarios municipales y de Carabineros se hicieron presentes también en el sitio del suceso.

La Brigada de Homicidios de la PDI y el ECOH de la Fiscalía se encuentran indagando el caso, empadronando testigos y analizando evidencia para dar con los responsables, quienes huyeron hacia el sur por avenida Bellavista.