Hombre murió en riña tras partido de babyfútbol en La Pintana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cinco personas fueron detenidas por la PDI a causa de este hecho.

 ATON (referencial)
Un hombre murió luego de protagonizar una riña con un grupo de personas que acababan de compartir un partido de babyfútbol en una multicancha ubicada en la calle Batallón Chacabuco de la comuna de La Pintana.

Según informó el comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidio de la PDI, "había un grupo de personas que se encontraban realizando deportes en la multicancha. Ellos, mientras estaban finalizando la jornada, llegó la víctima a bordo de una bicicleta en un estado alterado".

"Llegó, se integró al lugar y empezó a tener conflictos con las personas, momento en el cual la víctima ingresó al galpón donde ellos guardaban elementos deportivos y comenzó a lanzárselos. Tras lo cual, las personas que estaban en el lugar lo redujeron", añadió el jefe policial.

Esta acción terminó con la vida del agresor, de 35 años. Quienes participaron en la reducción, cinco hombres adultos, quedaron detenidos.

