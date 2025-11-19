Síguenos:
País | Policial | Homicidios

Hombre murió tras recibir un disparo en el rostro en Puente Alto

Publicado:
Periodista Radio: Bryan Gálvez
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima, de nacionalidad chilena, llegó sin vida al Cesfam Alejandro del Río.

Hombre murió tras recibir un disparo en el rostro en Puente Alto
 ECOH (X)

De momento, la Fiscalía cree que el homicidio fue perpetrado por un solo tirador.

Un hombre de nacionalidad chilena murió tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba en la vía pública la noche de este miércoles, en la comuna de Puente Alto.

Según información preliminar del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el ataque ocurrió en la esquina de Nocedal con Genaro Prieto, y la víctima llegó sin vida al Cesfam Alejandro del Río.

"Lo que sabemos hasta el momento es que una sola persona llegó a pie e hizo un disparo. La víctima es del sector y obviamente, no sabemos todavía quién es el tirador", añadió el fiscal ECOH Alejandro Sepúlveda.

Junto a personal del OS9 de Carabineros, "se está periciando cámaras y también se está entrevistando a testigos" del homicidio, añadió el persecutor.

