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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre murió tras ser baleado en La Pintana

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un homicidio se registró este sábado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, luego que un hombre -con antecedentes- fuera baleado e ingresara al Hospital Padre Hurtado, donde pese a los esfuerzos médicos perdió la vida.

De acuerdo a información preliminar, Carabineros llegó posteriormente a un domicilio abandonado en la calle Edith Madge De Huneeus, conocido por ser un punto de venta de drogas en el sector, cuyo frontis mantenía una serie de impactos balísticos; además, se encontraron al menos 30 cartuchos percutados a metros de esto.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar las diligencias y esclarecer el hecho.

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