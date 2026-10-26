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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Homicidio en Recoleta: joven recibió más de 20 disparos

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Desconocidos movilizados en un auto acribillaron a la víctima en la vía pública.

Una bala ingresó a un departamento cercano.

Homicidio en Recoleta: joven recibió más de 20 disparos
 Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios RM

Fiscalía ECOH y la PDI desplegaron diligencias en el sitio del suceso para esclarecer el ataque.

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Un hombre de entre 25 y 30 años murió durante la madrugada de este lunes tras recibir múltiples disparos en la vía pública, en la intersección de Juárez Larga con Juárez Corta, en la comuna de Recoleta.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los disparos fueron efectuados por sujetos que llegaron al lugar en un vehículo.

En el sitio del suceso, los equipos especializados encontraron más de 20 evidencias balísticas, mientras realizan diligencias para esclarecer la dinámica del ataque.

El fiscal Cristian Paredes explicó que, según los primeros antecedentes, el fallecido "no vendría en el vehículo" y que el cuerpo "se encuentra preliminarmente identificado".

En paralelo, la investigación busca determinar si el crimen corresponde a un ataque dirigido o si estaría relacionado con un eventual ajuste de cuentas. Estas hipótesis se mantienen bajo indagación.

Investigan disparo que ingresó a departamento

Otro antecedente que se incorporó a las diligencias corresponde a una denuncia de residentes de un edificio cercano, quienes alertaron que uno de los disparos ingresó a un departamento.

El comisario Juan Zerene, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, confirmó que "hay una denuncia previa relacionada a un disparo ocurrido en el sector y, en materia de la investigación".

Agregó que se busca establecer "si este disparo tiene relación con el homicidio que estamos investigando" y que, "por ahora, sí podemos decir que van más de 20 evidencias balísticas que hemos encontrado en el sitio del suceso". 

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