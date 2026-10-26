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Apuntado por diversos sectores, el cuestionado Rabat llegó a La Moneda

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El cuestionado ministro de Justicia, Fernando Rabat, llegó a La Moneda junto al subsecretario de la cartera, el republicano Luis Silva, para participar en una reunión con el Presidente y los titulares de Interior y Segpres.

La cita, en la que también participa la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, busca diseñar un plan político -con un proyecto de ley- para salir de la crisis que provocó la rebaja de condenas a una cincuentena de sentenciados por delitos sexuales, que Rabat defendió como parte de la "jurisprudencia" del Poder Judicial, pero que tanto exministros como la propia Corte Suprema han cuestionado, porque su rápida gestión fue efectivamente una decisión ejecutiva del Gobierno.

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