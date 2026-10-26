Mirosevic: No necesito que el Gobierno me ponga una pistola al pecho en materia de seguridad

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el senador opositor Vlado Mirosevic (Partido Liberal) defendió este lunes su llegada a la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado y descartó que su objetivo sea frenar la agenda de seguridad del Gobierno.

El parlamentario por la Región de Arica y Parinacota afirmó que su prioridad al frente de la comisión será impulsar una agenda legislativa activa y en la construcción de acuerdos que permitan avanzar en iniciativas de distintos sectores políticos.

"Vengo de Arica y conozco muy bien la situación migratoria, de seguridad en el norte, de crimen organizado. No necesito que el Gobierno me ponga una pistola al pecho para avanzar en materia de seguridad. Yo te aseguro que voy a avanzar más rápido que el Gobierno en la agenda de seguridad", aseveró Mirosevic, quien agregó que "estos siete meses han sido bastante flojos" en materia legislativa.

El senador liberal sostuvo que "la agenda de seguridad es una agenda mucho más amplia que la solo la que proviene del Gobierno: hay muchas iniciativas parlamentarias que yo ya estoy buscando porque quiero proponer una priorización de leyes, en acuerdo, por supuesto, con el resto de los miembros de la comisión y también con el Gobierno".

"La agenda legislativa de seguridad no es solamente del Gobierno; es nuestra también", enfatizó, al recordar que "en el periodo pasado logramos grandes acuerdos con la oposición de ese entonces".

"Eso es lo que yo pretendo hacer ahora, pero con una gran diferencia: no quiero que sean puramente acuerdos individuales; quiero que sean acuerdos de fuerzas políticas, de oficialismo y oposición, o al menos mayoritario. Nunca va a ser unánime, pero al menos mayoritario, y desde la centroizquierda estamos súper disponibles a hacer eso", señaló.

Relación con el PPD y el senador Pedro Araya

Consultado por las repercusiones políticas de su llegada a la presidencia de la Comisión de Constitución, luego de que el comité parlamentario del Socialismo Democrático determinara apartar al senador Pedro Araya (Partido por la Democracia), Mirosevic aseguró que su designación respondió a "un acuerdo transversal" del sector.

"Cuando a mí se me llama y se me propone asumir la presidencia de la comisión, mi primera pregunta fue: ¿esto es un acuerdo transversal dentro del comité y de los partidos? La respuesta fue sí. Prueba de ello es que la firma de esta solicitud de cambio tenía la firma del subjefe (del comité), que es un senador PPD (Ricardo Celis)", expuso.

El legislador reconoció, no obstante, que "trajo muchos coletazos y hay que recomponer la relación con el PPD", pero insistió en que "tampoco fue una cosa a espaldas del PPD".

A renglón seguido, manifestó preocupación ante la posibilidad de que Araya termine alineándose con la derecha en el Senado, lo que podría modificar las mayorías políticas.

"Me preocupa mucho; sería una gran dificultad porque le podría dar una mayoría a la derecha", advirtió.

Rebajas de condena

El senador PL también abordó en Cooperativa el proyecto destinado a impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a rebajas de condena, iniciativa que impulsó junto con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, y otros parlamentarios.

"Para que no haya más discriterios; para que ningún futuro ministro ni Gobierno aplique este discreterio —porque es un discriterio—, vamos a zanjar el tema definitivamente en una ley transversal", explicó.

"Hay una necesidad de cerrar la puerta a cualquier interpretación pro condenado en este caso", agregó, confirmando que el proyecto "se va a empezar a tramitar el martes a las 4:30 de la tarde".

Asimismo, indicó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo podría fusionarse con la propuesta parlamentaria, siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias correspondientes.

Reparos a la coalición contra los cárteles de Trump: "No es una buena idea seguirlo"

En materia de cooperación internacional, Mirosevic manifestó sus dudas respecto de la incorporación de Chile a la coalición contra los cárteles promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, especialmente por la posibilidad de participar en operaciones conjuntas con personal policial y militar de otros países.

"Yo creo que no es una buena idea seguir a Donald Trump en esto, definitivamente. Creo que sería un error", alertó el senador, quien llamó al Gobierno a "pensar esto, meditarlo muy bien y dialogar también con la oposición y los expertos" antes de adoptar una postura definitiva.

El parlamentario recordó que "Chile ha firmado muchos tratados de este tipo con el resto del continente. Hace poco, por ejemplo, nos integramos a una red policial de América que, de hecho, preside el general director de Carabineros, (Marcelo) Araya. Hay varios mecanismos que se pueden utilizar".

En esa línea, planteó la posibilidad de avanzar hacia "algún mecanismo realmente continental alojado en la OEA o en los organismos internacionales (de justicia)" para perseguir a los principales líderes de los cárteles.

"El punto es el siguiente: no sé si a ustedes les pasa, pero Donald Trump no me parece un liderazgo muy confiable para seguir en sus iniciativas. No sabemos en qué terminan estas cosas: eso es lo que pasa con Trump, y eso me asusta a mí, personalmente. No sé si será el mejor camino (...) No sé si seguiría a Donald Trump en cualquier cosa que se le ocurra, porque no sabemos en qué termina", sentenció Mirosevic.