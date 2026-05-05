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Independencia: PDI indaga asesinato de joven tras feroz persecución armada

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El Ministerio Público y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran indagando el crimen de un joven de aproximadamente 20 años que, durante la madrugada de este martes, fue asesinado tras una intensa persecución a pie en la comuna capitalina de Independencia.

Según los primeros antecedentes, el ataque se inició en la intersección de Escanilla y Retiro, donde al menos dos sujetos armados abordaron a la víctima, quien intentó refugiarse sin éxito en un edificio cercano.

La fiscal Marcela Adasme, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que la evidencia -cerca de 25 casquillos de bala- se encuentra esparcida por toda una cuadra, lo que refuerza la tesis de que los atacantes persiguieron a la víctima hasta darle muerte.

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