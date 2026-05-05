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El paseo familiar de Alexis, su novia y su pequeña hija por las canchas de entrenamiento de Sevilla

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Alexandra Litvinova, novia de Alexis Sánchez, subió en las últimas horas una serie de tiernas imágenes donde aparece junto a la hija de la pareja en las canchas de entrenamiento de Sevilla FC.

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