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Las hermanas Williams y Stephen Curry se lucieron en la Met Gala 2026

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Las extenistas Serena y Venus Williams y el base de la NBA Stephen Curry fueron parte de la alfombra roja en la tradicional Gala del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York.

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