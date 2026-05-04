La rutilante alfombra roja de la MET Gala 2026
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Actrices, actores, modelos, socialités y diversas personalidades desfilan por la alfombra roja de la MET Gala 2026, la tradicional reunión benéfica del Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, en Nueva York; y que tiene -junto a los Premios Oscar- el título de la noche más glamorosa de Estados Unidos en lo que a moda se refiere.
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