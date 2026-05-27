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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Investigan homicidio en Colina: Pareja de víctima está prófuga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Personal de la PDI investiga el homicidio de un hombre de 38 años en la comuna de Colina, crimen aparentemente llevado a cabo por su pareja, una mujer de 27 años.

La mujer denunció ante una patrulla de seguridad ciudadana una agresión por parte del sujeto, asegurando que se había defendido para evitar el ataque.

Tras realizar la denuncia, vecinos la sacaron del sector y se encuentra prófuga por el momento.

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