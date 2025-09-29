Joven estudiante murió en La Pintana al quedar en la línea de fuego de bandas rivales

Un joven de 21 años, estudiante de técnico en enfermería, murió durante la tarde del domingo tras recibir un impacto de bala en la cabeza en la comuna capitalina de La Pintana.

La víctima, que se dirigía a realizar su práctica profesional, fue alcanzada por una bala perdida producto de un enfrentamiento entre bandas rivales en la Avenida General Arriagada, sin tener ninguna relación con la disputa.

El hecho ocurrió en una plazoleta, donde una pareja llegó armada para encarar a otro grupo de personas, comenzando a efectuar disparos. Fue durante la huida de la banda atacada que el joven transeúnte resultó baleado y falleció en el lugar.

"Un grupo de personas fue intervenida con disparos de arma de fuego por parte de un grupo de sujetos, aproximadamente dos personas, según los registros audiovisuales, que atacan a uno de ellos, el cual huye, siendo objeto de disparos por parte de sus atacantes y estos disparos alcanzan a un transeúnte, un joven de 21 años, técnico de enfermería, provocándole la muerte", detalló el fiscal Omar Mérida, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Hasta el momento, no hay detenidos relacionados con los disparos.