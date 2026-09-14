Joven que elevaba volantín fue asesinado al resistirse a robo en Colina

Un joven fue asesinado mientras elevaba volantines junto a su familia en un sitio eriazo en Colina tras un intento de robo.

El hecho ocurrió en la población San Alfonso, donde la víctima fue abordada por al menos dos sujetos que intentaron robarle una cadena de oro, momento en que recibió un disparo en la zona del torso.

Según relató el capitán Juan Delgado, "mientras un grupo familiar se encontraba encumbrando volantines en el sector de Colina, habrían sido abordados por sujetos desconocidos, quienes efectúan robo de especies y que, frente a la oposición de las víctimas, habrían recibido disparos, lamentablemente falleciendo posteriormente en el hospital del sector".

Hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los responsables.