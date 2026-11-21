Un hombre murió tras ser atacado con un hacha por la expareja de su conviviente la madrugada de este sábado en la capitalina comuna de La Granja.

Según la información policial, el hecho, registrado en una vivienda en calle Vasco da Gama, se dio en medio de una discusión originada por la exigencia de ver a la hija que el agresor mantiene en común con su expareja.

La situación escaló cuando la mujer se negó a las peticiones del sujeto, momento en el cual su actual conviviente salió en su defensa, resultando atacado fatalmente con un hacha.

"Durante el trabajo en el sitio del suceso, fue posible establecer que mientras la víctima se encontraba en su domicilio en compañía de su pareja, llega hasta el lugar la expareja de su conviviente, quien exige la custodia de su hijo. En razón a esto, la víctima sale de su domicilio, instante en el que es agredido por el imputado con un objeto tipo hacha, ocasionándole el fallecimiento", detalló el subcomisario Sebastián Bustos, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

En esta línea, el funcionario policial dio cuenta que "el imputado huye del lugar en dirección desconocida, sin embargo, al cabo de unos minutos es detenido por personal de Carabineros, que lo pone a disposición de personal de la Brigada de Homicidios Sur para las pericias correspondientes".

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios Sur de la PDI para liderar los peritajes mientras se prepara el respectivo control de detención. (FOTO: ATON)

La víctima del acoso reveló también que, pese a que el agresor contaba con una orden de alejamiento debido a violencia intrafamiliar, esta no fue la primera vez que rompió con la medida judicial para presentarse en su domicilio.

El procedimiento, inicialmente adoptado por personal de Carabineros, fue derivado por mandato del Ministerio Público a la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) para desarrollar las diligencias respectivas.

El imputado enfrentará control de detención y posterior formalización de cargos por los delitos de homicidio y desacato.