La Pintana: Adolescente fue herido por "roce de bala en la cabeza"

Un adolescente de 16 años permanece hospitalizado tras ser atacado a balazos y resultar herido en la cabeza en la población El Castillo de la comuna de La Pintana,

El hecho ocurrió en calle El Laurel: "La víctima fue abordada por tres a cuatro sujetos, aparentemente menores de edad", quienes le dispararon, provocándole "una herida en la cabeza por el roce de la bala", para luego huir del lugar, señaló la fiscal Bárbara Ramírez.

La Brigada de Homicidios de la PDI y el equipo Equipo contra Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía realizaron peritajes balísticos y recabaron testimonios para tratar de identificar a los atacantes.