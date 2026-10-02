Lo Espejo: Retiran portones metálicos narco en población donde fue asesinado suboficial Aguilera

Un amplio contingente de Carabineros y Seguridad Municipal se encuentra en la población Las Dunas en la comuna de Lo Espejo -donde fue asesinado el suboficial mayor Christopher Aguilera-, con el fin de retirar pesados portones metálicos instalados por el narcotráfico.

Los mentados portones buscaban dividir y controlar el acceso peatonal y vehicular a la zona. Si bien durante toda la semana se han efectuado operativos policiales, el de esta jornada es el más grande por la cantidad de efectivos que participan.

En el procedimiento también estan presentes la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y la Seremi de Seguridad, que intensificaron el trabajo dentro de la población -que también contempla el retiro de cámaras narco- luego del homicidio del carabinero Aguilera.

Los agentes policiales también hallaron un punto de venta de droga, donde se encontraron estupefacientes y mecanismos para el resguardo de dichos puntos, como placas de metal; e incluso una Biblia.

Alcaldesa pidió al Minvu demoler viviendas y efectuar "regeneración urbana"

"Parte de lo que ustedes han visto son las razones por las que nosotros le solicitamos al ministro de Vivienda (Iván Poduje) que pudiéramos iniciar un proceso de regeneración urbana", dijo la alcaldesa Reyes.

"Este es un lugar donde el tipo de viviendas, que son sociales y se asignaron a principios de los años 90, estructuralmente se terminan transformando en puntos donde se vuelve más fácil ejercer acciones ilícitas, a propósito de que (los narcotraficantes) van construyendo infraestructuras que, finalmente, terminan siendo usadas como puntos de venta" de sustancias ilícitas, agregó la jefa comunal.