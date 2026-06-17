Loncoche: Adolescente pagó 60 mil a compañero de curso para que asesinara a su madre

La Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a tres adolescentes, compañeros de liceo, por su participación confesa en el asesinato de Carmen Barrera Rantul, una mujer de 53 años que fue ultimada brutalmente al interior de su casa, en la comuna de Loncoche (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía).

El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la BH en Temuco, informó que los detenidos son "tres menores de edad: dos varones y una persona de sexo femenino, quien corresponde a la hija de la víctima".

"Los antecedentes que se manejan hasta este momento son que la hija de la víctima se habría concertado y planificado, junto a su pololo, a fin de darle muerte a esta persona. Es así que se contactaron con un tercer imputado, a quien le ofrecieron un pago de 60 mil pesos para efectos de cometer el delito", detalló Alarcón.

"Se trata de un sicariato, un caso muy grave", enfatizó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmando que los imputados son "la hija de la víctima, el pololo de la hija de la víctima y un tercer joven, también de 17 años de edad, que sería el autor material del homicidio".

El persecutor indicó que los tres jóvenes "prestaron declaración en presencia de su abogado defensor -incluso también, en uno de los casos, de su madre (de este imputado)- y han reconocido su participación en los hechos".

"La hija dejó abierta la ventana para que un amigo del pololo ingresara a la vivienda"

"La motivación que está detrás de esta acción dice relación con conflictos familiares"; entre ellos "la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendía su hija con su pololo", señaló el fiscal Garrido.

"Todo esto determinó que, por una suma de dinero que estamos precisando —pero que no es una suma cuantiosa—, un amigo del pololo de la hija fue quien ingresó hasta la vivienda, una vez que la hija de la víctima dejó abierta la ventana para ese efecto", y ya en el lugar atacó a Barrera Rantul provocándole "una gran cantidad de lesiones y fracturas: más de 80 lesiones en total, además de una grave lesión en el cuello".

Garrido añadió que "hay una gran cantidad de antecedentes que sindican a estas personas como partícipes de los hechos: no solo registros de video, sino que también algunos testimonios", y el Ministerio Público presentará cargos por homicidio calificado en el caso los varones, y de parricidio respecto de la joven.

"Es solamente una persona quien realizó esta acción (el menor al que le pagaron). Por la entidad del ataque, la cantidad de las lesiones, (el atacante) manchó su rostro y su vestimenta con sangre; esto fue detectado incluso por terceros", indicó.

Por ser menores de edad, "las penas que arriesgan no pueden superar los 10 años de privación de libertad", puntualizó el jefe regional del Ministerio Público.