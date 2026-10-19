Menor de edad fue hallada muerta en vivienda de Independencia: se indaga homicidio

Una menor de 16 años de nacionalidad extranjera fue hallada muerta al interior de una vivienda en la capitalina comuna de Independencia este lunes, hecho que es indagado como un presunto homicidio.

El hallazgo se registró en la intersección de calle San Luis con Escanilla, en el sector norte de la capital, lugar hasta donde acudieron funcionarios de Carabineros para aislar la vivienda y asegurar el sitio del suceso.

Tras la alerta inicial, la Fiscalía instruyó la concurrencia de peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a los especialistas del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Los primeros peritajes externos al cuerpo confirmaron la existencia de heridas atribuibles a la intervención de terceros.

Hasta el momento, la víctima fatal no ha sido identificada y se mantiene en reserva la causa de su deceso, a la espera de los exámenes tanatológicos respectivos.

Desde el Ministerio Público se confirmó que las indagatorias se manejan bajo la figura penal de homicidio, presumiendo la participación directa de terceras personas en el hecho.

Antecedente de presunta desgracia

La alerta sobre la situación de la menor comenzó a gestarse durante la jornada del domingo, cuando su madre, de nacionalidad dominicana, acudió a dependencias policiales a interponer una denuncia por presunta desgracia.

De acuerdo con el relato entregado a las autoridades por la mujer, la joven había abandonado su hogar en horas de la tarde con el propósito de reunirse y compartir con un grupo de amistades, momento a partir del cual se perdió todo contacto sobre su paradero.