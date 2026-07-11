Mujer acusada de robo con homicidio en San Miguel fue extraditada desde Colombia

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este sábado la extradición activa desde Colombia de una mujer de 28 años, quien es sindicada como una de las autoras de un violento robo con homicidio ocurrido en 2023 en la comuna de San Miguel.

El crimen se remonta al 5 de febrero del mencionado año, cuando la imputada, en compañía de otra mujer, conoció a la víctima -un hombre de 40 años- en una discoteca ubicada en la comuna de Recoleta. Según los antecedentes de la investigación, el grupo se trasladó posteriormente al domicilio del hombre en San Miguel.

Una vez en el departamento, las mujeres supuestamente suministraron clonazepam en la bebida alcohólica de la víctima con el objetivo de incapacitarla, pero la dosis del fármaco provocó el fallecimiento del hombre en el lugar.

Mientras la víctima se encontraba intoxicada, las sospechosas sustrajeron tarjetas bancarias y diversas especies de valor antes de darse a la fuga.

"Esta extradición se logró luego de meses de colaboración y tramitación conjunta que se llevó a cabo con Interpol Bogotá", valoró el subcomisario Alex Varela de la PDI, de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago.

"Una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos informó que esta extradición fue concedida, inmediatamente iniciaron las comunicaciones desde Interpol Santiago con Interpol Bogotá, lo que permitió traer de regreso hoy a nuestro país a esta mujer para que sea puesta a disposición de la Corte de Apelaciones de San Miguel, para posteriormente ser puesta a disposición del respectivo control de detención y de la formalización de la investigación", informó el detective.

Durante la audiencia de formalización, el tribunal acogió los cargos por robo con homicidio que presentó la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada.