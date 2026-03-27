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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Mujer asesinó a su pareja en plena vía pública de La Pintana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En el marco de una discusión, la detenida lo apuñaló en una de sus piernas.

Mujer asesinó a su pareja en plena vía pública de La Pintana
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Un hombre fue asesinado a puñaladas por una mujer, su presunta pareja, la madrugada de este viernes en la capitalina comuna de La Pintana.

Según la información policial, este hecho, registrado en la Población El Castillo, se dio cuando la mujer, en el marco de una discusión, atacó con un arma cortante al hombre en plena vía pública.

"Se investiga un delito de homicidio, ocurrido durante la madrugada de hoy en la comuna de La Pintana, específicamente en la Población El Castillo, en el cual, luego de una discusión verbal entre un hombre y una mujer, esta saca un arma blanca y apuñala a la víctima en la pierna, la cual le causó la muerte", detalló el fiscal José Manuel McNamara.

La mujer, que fue detenida por este ataque, tenía antecedentes penales.

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