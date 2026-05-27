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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Mujer que asesinó a su pareja en Colina está prófuga: Denunció ser víctima de VIF

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La aludida afirmó a Seguridad Ciudadana que apuñaló en el tórax al sujeto -un hombre de 38 años- en el marco de una discusión en la que fue agredida.

Personal de la unidad trasladó al herido a un recinto asistencial, donde finalmente murió.

Mujer que asesinó a su pareja en Colina está prófuga: Denunció ser víctima de VIF
 ATON (referencial)

Tras los hechos, vecinos increparon a la mujer, que escapó del lugar y su paradero está siendo investigado por la PDI.

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Personal de la PDI investiga el parricidio de un hombre de 38 años en la comuna de Colina, crimen aparentemente llevado a cabo por su pareja, una mujer de 27 años.

Los hechos ocurrieron tras una discusión que ambos mantuvieron al interior de una habitación que arrendaban en un block de departamentos.

La mujer denunció ante una patrulla de Seguridad Ciudadana que fue víctima de un episodio de violencia intrafamiliar por parte del sujeto, lo que motivó a apuñalarlo en el tórax.

El inspector Alan Becerra, de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que las diligencias desarrolladas "han permitido inferir, preliminarmente, que la víctima mantuvo una discusión con su pareja y que, por razones que se investigan, lo agredió con un arma cortopunzante en el hemitórax, para luego huir".

"La víctima fue auxiliada por personal de Seguridad Ciudadana, que la trasladó a un recinto asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones", agregó.

Tras los hechos, vecinos increparon a la mujer, que finalmente escapó del lugar y su paradero está siendo investigado por la PDI. 

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