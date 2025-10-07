Murió joven embarazada que había sido baleada en la cabeza

Carabineros confirmó el fallecimiento de una joven embarazada, de 19 años, que recibió un disparo en la cabeza la madrugada del domingo, en la comuna de La Florida.

Según los primeros antecedentes del caso, la vivienda de la víctima fatal, que tenía cuatro meses de embarazo, fue atacada a disparos por un grupo de sujetos que, al parecer, mantiene un conflicto familiar con su pareja.

"Presuntamente, la prima de la pareja de la víctima llega y efectúa disparos al inmueble; uno de ellos impacta en la víctima", indicó en la oportunidad el teniente Rodrigo Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, quien además aseguró que "el objetivo era la pareja de la actual víctima".

Desde entonces, la joven estuvo internada en riesgo vital en el Hospital Sótero del Río, en Puente Alto, donde perdió la vida este martes.

La policía uniformada también informó la detención de dos sospechosos, un hombre y una mujer, quienes serán formalizados por el delito de homicidio durante esta jornada.