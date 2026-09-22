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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Pasajero de taxi murió tras ser baleado por desconocidos en Pudahuel

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

Desconocidos dispararon varias veces contra la víctima desde otro vehículo en movimiento en un sitio eriazo de calle Alejandro Drip.

El conductor del taxi trasladó al herido hasta un servicentro de Renca para pedir ayuda, pero éste falleció al poco tiempo después.

Pasajero de taxi murió tras ser baleado por desconocidos en Pudahuel
 ECOH (X)

Personal del ECOH y del OS9 de Carabineros están a cargo de las diligencias del homicidio.

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El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y personal del OS9 de Carabineros indagan el crimen de un hombre de 41 años, quien fue atacado a disparos mientras cirulaba en un taxi en la comuna de Pudahuel.

El hecho tuvo lugar la tarde noche del lunes, en en un sitio eriazo de calle Alejandro Drip, donde desconocidos dispararon varias veces contra la víctima desde otro vehículo en movimiento, y se dieron a la fuga.

Con el fin de pedir ayuda, el taxista se trasladó a un servicentro de Avenida Lo Boza con Américo Vespucio Norte en la comuna de Renca, donde el herido fue auxiliado por un cliente.

"Se sintieron varios balazos, salió un taxi de Alejandro Drip hacia el aeropuerto y detrás, había una camioneta persiguiéndolo", indicó un vecino del sector.

No obstante, poco después se confirmó el deceso de la víctima en el Hospital Félix Bulnes cerca de las 20:30 horas: "La víctima se encontraba como pasajero, siendo transportado por este vehículo de alquiler, y en esa circunstancia fue abordado por otro vehículo y falleció producto de un impacto balístico en el tórax", comentó el fiscal ECOH Marcelo Leiva.

Por el momento, se desconocen los motivos del ataque, aunque ha trascendido que la víctima registra antecedentes penales.

En tanto, se presume que una mujer que acompañaba a la víctima aprovechó de escapar cuando el taxi se estacionó en el servicentro. Tanto ella como el conductor deberán prestar declaración para establecer las circunstancias del tiroteo.

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