El plantel de la Roja cumplió con su primer entrenamiento en su gira por Norteamérica
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Luego de instalarse en St. Louis, el plantel de la selección chilena cumplió la tarde de este lunes con su primer entrenamiento con miras a los partidos amistosos que jugará ante Estados Unidos, Canadá y México.
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