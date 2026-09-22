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El plantel de la Roja cumplió con su primer entrenamiento en su gira por Norteamérica

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Luego de instalarse en St. Louis, el plantel de la selección chilena cumplió la tarde de este lunes con su primer entrenamiento con miras a los partidos amistosos que jugará ante Estados Unidos, Canadá y México.

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