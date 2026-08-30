PDI capturó a presunto autor de mortal tiroteo en feria libre de La Florida

Un sujeto fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser sindicado como el presunto autor de un tiroteo que dejó a una persona fallecida y a otra en estado grave durante la tarde del sábado en las cercanías de la feria libre Los Copihues, en la población Los Quillayes, comuna de La Florida.

El incidente se registró cuando "tras una discusión, el imputado habría utilizado un arma de fuego y efectuado al menos tres disparos, causando la muerte de un ciudadano peruano y dejando a un hombre chileno lesionado", según informó la institución en un mensaje en X.

Tras la agresión, ambas víctimas —de 21 años— fueron trasladadas en vehículos particulares hasta el Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida, donde se confirmó el deceso del joven peruano, mientras el chileno fue intervenido de urgencia y se encuentra grave.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI en conjunto con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), trabajo que permitió identificar y capturar al sospechoso.

El aprehendido pasará a control de detención en el Centro de Justicia de Santiago, donde la Fiscalía formalizará la investigación por los delitos de homicidio consumado y homicidio frustrado.