PDI detuvo a cuatro sujetos ligados al Tren de Aragua: Se les acusa de homicidios y secuestros

La PDI detuvo a cuatro hombres de nacionalidad venezolana integrantes de las bandas "Los Mapaches" y "Los Piratas de Aragua", ambas facciones del grupo criminal internacional Tren de Aragua.

Las capturas, llevadas a cabo por la Brigada de Antisecuestros Metropolitana de la institución junto a la Fiscalía Supraterritorial, se dieron tras allanamientos efectuados en domicilios en las comunas de Estación Central y Cerrillos.

Los sujetos, sindicados como líderes de las células mencionadas, son acusados como autores materiales de homicidios, secuestros e incluso inhumaciones ilegales.

"Hubo un secuestro extorsivo el año 2023 de una persona, donde comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos de la víctima, apuntada con armas de fuego y siendo golpeada", dijo el fiscal ECOH Pablo Sabaj sobre los ilícitos por los cuales se investiga a los antisociales.

"El 2025 (también) hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Bellavista cuando, engañado, lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta", agregó.

"Todas estas personas pertenecen a distintas facciones del Tren de Aragua, quedando en prisión preventiva a la espera del juicio oral" por el plazo de 90 días, comunicó el persecutor.