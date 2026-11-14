PDI detuvo a dos sospechosos por homicidio de comunero mapuche en Carahue

La PDI detuvo este sábado, en la comuna de Carahue, a dos prófugos que estaban siendo investigados por su presunta participación en el homicidio del comunero mapuche Manuel Huenpil Antileo, ocurrido en mayo de 2022 en la Región de La Araucanía

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, ambos imputados cambiaron de domicilio y se desplazaban entre las comunas de Carahue y Arauco para evitar ser ubicados por las policías.

La captura se concretó en el marco de un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desarrollado en conjunto entre el Ministerio Público, la policía civil, el Ejército.

"Esperemos la formalización, hay que ser muy cuidadoso en esto. Es un trabajo de mucha relación y respeto con el Ministerio Público y la PDI. Lo que podemos dar a conocer hasta hoy es que un operativo táctico conjunto de la PDI y el Ejército de Chile nos permite detener a estas dos personas, lo que ha ido pasando semana tras semana", señaló el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

"(Respecto a) cada una de estas personas que caiga detenida, nosotros continuaremos con la investigación para que los encubridores y las personas que facilitan la huida y el escondite de estas personas enfrenten la ley. Recordemos que los encubridores, los facilitadores de este tipo de delitos, también enfrentan penas bastante altas en nuestro país", enfatizó el secretario de Estado.

La investigación de este crimen suma 13 imputados detenidos, y actualmente cinco de ellos cuentan con condenas de 16 años de presidio.