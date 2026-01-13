PDI investiga hallazgo de cuerpo con herida de bala en Puente Alto

Personal de la PDI investiga un homicidio tras el hallazgo de un cuerpo al interior de un sitio eriazo en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió en la intersección de Estación El Canelo con Estación Ingenio, lugar hasta donde llegaron dos sujetos en un vehículo, desde donde bajaron un cuerpo.

El comisario Manuel Urrutia relató que "una persona concurre a Carabineros dando cuenta de un vehículo, desde el cual descienden al menos dos sujetos, los que a su vez sacan un cuerpo del maletero del vehículo y lo dejan tirado en el sitio eriazo. Solamente ante la inspección de nuestro médico criminalista presenta un impacto balístico en el sector del tórax, no hay elementos anexos que permitan dar más cuenta de la identidad".

Por el momento no hay detenidos por este hecho.