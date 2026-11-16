Este lunes, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI) encontraron restos óseos correspondientes a al menos dos personas durante excavaciones en un inmueble ubicado en calle General Bulnes, en el barrio Yungay, en Santiago Centro.

El domicilio era investigado por delitos vinculados al crimen organizado, tráfico de drogas, secuestros y homicidios.

Según la PDI, el lugar estuvo controlado durante meses por una organización criminal integrada principalmente por extranjeros.

El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, señaló que las víctimas "podrían haber estado en cautiverio en este lugar".

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