Pelea de comerciantes ambulantes dejó un muerto en Santiago Centro

Una violenta riña entre comerciantes ambulantes dejó un fallecido este miércoles en pleno centro de Santiago.

Los hechos ocurrieron en la intersección de San Diego con La Alameda, a pocos metros del Palacio de La Moneda.

Según la información reportada, la pelea se originó a raíz de la instalación de comercio ambulante en las inmediaciones. El conflicto escaló rápidamente, involucrando el uso de armas cortopunzantes.

Tras el violento altercado, ambos involucrados fueron trasladados a la exPosta Central, donde se confirmó la muerte de uno y la detención del otro involucrado.

Carabineros inició las diligencias correspondientes en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica exacta de este homicidio.