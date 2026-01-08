Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.5°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Presunto homicida huyó de carabineros que lo controlaron en La Pincoya

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Cuando los efectivos se percataron del antecedente, el sospechoso escapó hacia su casa y corrió por los techos de esa población de Huechuraba.

El sujeto amenazó al personal con un arma al notar que lo seguían, y si bien respondieron con un disparo, lo perdieron de vista.

Presunto homicida huyó de carabineros que lo controlaron en La Pincoya
 ATON (archivo)

La huida generó un intenso operativo, que incluso contó con apoyo del Helicóptero Institucional.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 37 años logró escapar del personal de Carabineros que lo controló en la población La Pincoya de Huechuraba, después de que los efectivos se enteraran de que es buscado por un caso de homicidio.

La huida del sospechoso, detectado en Jorge Insotroza con Fiesta Chilena durante controles rutinarios del plan Calles sin Violencia, dio paso a un intenso operativo policial, que incluso contó con apoyo del helicóptero institucional la mañana de este jueves.

Una vez que el sistema arrojó una orden vigente, "esta persona huyó inmediatamente hacia el interior de su casa, donde tenía un forado; subió al techo y fue perseguido por personal nuestro", relató el coronel Mauricio Apablaza, de la Prefectura de Radiopatrullas.

En ese intertanto, el sujeto "extrajo un armamento de sus vestimentas, apuntó a un carabinero, y al ver en peligro su integridad física, éste le efectuó un disparo", detalló el oficial.

No obstante lo anterior, "la persona siguió huyendo por los techos y se perdió de vista", apuntó Apablaza. De hecho, hasta ahora no se sabe si resultó herido durante el escape.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada