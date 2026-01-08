Presunto homicida huyó de carabineros que lo controlaron en La Pincoya

Un hombre de 37 años logró escapar del personal de Carabineros que lo controló en la población La Pincoya de Huechuraba, después de que los efectivos se enteraran de que es buscado por un caso de homicidio.

La huida del sospechoso, detectado en Jorge Insotroza con Fiesta Chilena durante controles rutinarios del plan Calles sin Violencia, dio paso a un intenso operativo policial, que incluso contó con apoyo del helicóptero institucional la mañana de este jueves.

Una vez que el sistema arrojó una orden vigente, "esta persona huyó inmediatamente hacia el interior de su casa, donde tenía un forado; subió al techo y fue perseguido por personal nuestro", relató el coronel Mauricio Apablaza, de la Prefectura de Radiopatrullas.

En ese intertanto, el sujeto "extrajo un armamento de sus vestimentas, apuntó a un carabinero, y al ver en peligro su integridad física, éste le efectuó un disparo", detalló el oficial.

No obstante lo anterior, "la persona siguió huyendo por los techos y se perdió de vista", apuntó Apablaza. De hecho, hasta ahora no se sabe si resultó herido durante el escape.