Prisión preventiva para presunto autor de homicidio de joven de 19 años en Buin
El hecho ocurrió en mayo pasado, cuando la víctima fue impactada por varios disparos y abandonada en la carretera.
Se decretó un plazo de investigación de 100 días.
El hecho ocurrió en mayo pasado, cuando la víctima fue impactada por varios disparos y abandonada en la carretera.
Se decretó un plazo de investigación de 100 días.
En prisión preventiva quedó un ciudadano dominicano imputado por el homicidio de un joven de 19 años, hecho ocurrido en la comuna de Buin el 21 de mayo pasado.
La víctima fue contactada en La Pintana por un sujeto que lo invitó a realizar trabajo un fuera de Santiago, pero mientras se desplazaban por el kilómetro 22 del acceso sur le propinó varios disparos, abandonando su cuerpo en la carretera, donde fue atropellado por otros vehículos debido a la poca visibilidad producto de la niebla.
El fiscal Sergio Ortega detalló que "se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización de la investigación por el delito de homicidio calificado respecto de un imputado de nacionalidad extranjera, en la investigación realizada por la Fiscalía ECOH en conjunto con la Brigada de Homicidios Metropolitana".
"El tribunal tuvo por acreditada la participación del imputado conforme a los antecedentes que se expusieron en la audiencia, en especial se tuvo por acreditada la premeditación, alevosía y ensañamiento, teniendo presente el actuar coordinado y premeditado", añadió.
Se decretó un plazo de 100 días de investigación.