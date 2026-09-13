Prisión preventiva para presunto autor del homicidio de carabinero en Renca

En prisión preventiva quedó este domingo Demmis Barrera (36), autor confeso de los disparos que provocaron la muerte de carabinero Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido en agosto pasado en la comuna de Renca.

Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, Barrera -que tiene antecedentes desde 2007 como robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, narcotráfico, porte de arma de fuego y porte de arma cortante- habría sido quien efectuó el disparo que provocó la muerte del funcionario.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el imputado se concertó con Claudio Valdivia Herazo y Francisco Rivera Galaz (otros investigados en el caso) para asaltar al policía, quien se encontraba de franco comercializando un computador por plataformas digitales.

Al momento del atraco, la víctima se identificó como carabinero e intentó repeler la acción, instante en que Barrera le percutó tres disparos a quemarropa antes de sustraerle sus especies y su arma fiscal.

Respecto al prontuario criminal y las imputaciones formalizadas en la audiencia, el fiscal Cristián Paredes, detalló que "es el autor material de los disparos hacia la víctima el 27 de agosto (...) además le roban el arma de servicio a este carabinero que estaba de franco".

"Al imputado se le atribuye estos hechos del homicidio, pero también otros similares, porque él andaba ese día en un auto robado -entonces hay una receptación también- y luego se encargaron de destruir este vehículo, por lo tanto, se le atribuye como inductor de ese incendio y así una serie de delitos que fueron expuestos al tribunal", precisó el persecutor del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Seis detenidos y dos prófugos

La captura de Barrera elevó a seis el número de imputados privados de libertad en el marco de esta investigación penal.

En audiencias previas fueron formalizados otros cinco sujetos por colaborar con los asaltantes, entre quienes destaca la media hermana del autor confeso, arrestada mientras portaba el arma empleada en el asesinato del carabinero.

Las diligencias conjuntas entre la Fiscalía y el OS-9 continúan activas para localizar a Valdivia Herazo y Rivera Galaz, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión vigentes por su coautoría en el robo con homicidio.

Críticas de la familia

Concluida la formalización, la viuda del cabo segundo valoró los avances del OS-9 y la Fiscalía, pero denunció que Carabineros la dejó desprovista de asistencia y sin el pago de una pensión tanto para ella como para sus dos hijos pequeños.

"Esta situación tiene muy afectada a su familia y lo que requiere la familia es justicia, y esta justicia requiere a lo menos un par de cosas: primero que todo, que los autores materiales del hecho tengan las penas más altas posibles, es decir, presidio perpetuo efectivo; y como segundo objetivo de justicia es que mi representada pueda recibir una pensión de Carabineros, porque lamentablemente ella ha sido abandonada por la institución", afirmó el abogado querellante del caso, Sergio Salazar.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, respaldó el despliegue técnico volcado para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la totalidad de los autores del ataque.

"Este tipo de situaciones que son muy complejas, se pone el máximo de profesionalismo, se dispone la totalidad de los servicios especializados para que apoyen y con un trabajo también muy coordinado, no solamente con el Ministerio Público", puntualizó el líder policial.