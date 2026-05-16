Punta Arenas: Prisión preventiva para presuntos autores del crimen de un adulto mayor

Carabineros detuvo a los dos presuntos autores del homicidio de un adulto mayor de 70 años en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, en Punta Arenas (Región de Magallanes), hecho ocurrido el 7 de marzo.

El Juzgado de Garantía de Magallanes formalizó a ambos imputados, un hombre y una mujer, por el delito de homicidio simple de la víctima, decretando la medida cautelar de prisión preventiva.

"No hay vínculo de parentesco entre la víctima y los imputados. Sí había una relación de amistad en que ellos regularmente compartían con él en contexto de consumo de bebidas alcohólicas. También había una situación de una relación bastante familiar en que, por la diferencia de edad, los imputados trataban a la víctima como su padre", explicó el fiscal Fernando Dobson.

"En cuanto al móvil del delito, esto se dio en un enfrentamiento, una riña, en un contexto de consumo de alcohol. Asimismo, uno de los testigos señaló de que el imputado se habría ofuscado con la víctima por una situación de celos con la otra de las partícipes del hecho, pero todo se da en un contexto de ingesta alcohólica dentro del domicilio", agregó.

En tanto, el general Marco Alvarado, jefe de la XII Zona de Carabineros, se refirió al proceso de investigación para esclarecer el crimen: "Fue un trabajo dirigido por el Ministerio Público, en el que inicialmente hubo levantamiento de evidencia en el sitio del suceso por parte de Labocar de Magallanes y Antártica Chilena. Fue un trabajo muy metódico", explicó.

"Entregarle la tranquilidad a la ciudadanía que estos hechos siguen siendo investigados. Sabemos también que en alguna oportunidad los resultados son más inmediatos, pero también tenemos la certeza de que las investigaciones que se están llevando requieren necesariamente de peritajes, de evidencia, y ese levantamiento de información es muy importante para poder lograr las respectivas condenas de las personas que están detenidas en este momento por el homicidio", complementó.

El tribunal consideró que la libertad de los imputados, ambos con antecedentes penales, representa un peligro para la sociedad, por lo que fijó un plazo de 60 días para la investigación.