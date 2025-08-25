Recoleta: Hombre fue asesinado con seis balazos al salir de local clandestino

Un hombre murió baleado en plena vía pública de la capitalina comuna de Recoleta la mañana de este lunes.

Según relatos de testigos, la víctima recibió al menos siete disparos -al menos dos en la cabeza- antes de caer tendido en la calle, en la esquina de calle Lircay con Albano, donde se confirmó su muerte.

Las primeras informaciones indican que el hombre, de nacionalidad peruana, fue atacado por dos sujetos tras salir de un local clandestino, donde aparentemente habría permanecido durante toda la noche.

Por el momento, el origen y los motivos de este ataque fatal son desconocidos para las autoridades. No se ha informado tampoco de detenidos por este crimen.

En el lugar de los hechos se encuentra trabajando personal del equipo ECOH del Ministerio Público, en conjunto con efectivos de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.