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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Recoleta: hombre murió tras ser apuñalado al menos 30 veces

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los antecedentes preliminares apuntan a una riña.

En el sitio del suceso se levantó múltiple evidencia balística.

Recoleta: hombre murió tras ser apuñalado al menos 30 veces
 ATON archivo

El ECOH y la PDI asumieron las diligencias para esclarecer el crimen.

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Un hombre de 38 años fue encontrado muerto en la intersección de O'Higgins con Dorsal, en la comuna de Recoleta, tras sufrir un violento ataque.

El cuerpo de la víctima presentaba al menos 30 heridas cortopunzantes producto de una riña iniciada con un grupo de personas con quienes presuntamente mantenía rencillas anteriores.

En el sitio del suceso también se halló múltiple evidencia balística.

"Personal (de Carabineros) concurre al lugar y constata que en el piso se encontraba tendida una persona con múltiples heridas cortopunzantes. Se prestan primeros auxilios y se llama a personal SAMU, que constata el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones por arma blanca. Preliminarmente, se mantiene la información que se trataría de una riña", detalló el teniente Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte.

"En la revisión preliminar se pudo determinar que son sobre 30 heridas. Nos falta determinar si hay alguna herida balística de algún calibre menor", señaló el fiscal Jorge Reyes.

La investigación quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

  • Nota del editor: La versión inicial de este artículo señalaba, a partir de información policial preliminar, que la víctima había recibido alrededor de 50 puñaladas. El texto fue actualizado para consignar la cifra definitiva, corregida a 30.

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