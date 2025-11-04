Sujeto fue asesinado a balazos en plena vía pública de Cerro Navia

Un hombre de 35 años fue asesinado balazos este martes en la intersección de Sara Gajardo con Alpacatal, en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia.

Según la información policial, la víctima, mientras transitaba por la calle, fue abordada por desconocidos que le percutan una serie de disparos, siendo alcanzado por al menos ocho impactos balísticos, uno de ellos fatal en la cabeza.

"De las diligencias preliminares se establece que el principio de ejecución corresponde a la intersección de Alpacatal con Sara Gajardo, lugar donde se encontró evidencia balística percutida y manchas pardorrojizas", detalló el comisario Danilo Sepúlveda.

Además de la recolección de pruebas balísticas, el uniformado precisó que "en el lugar se está efectuando un empadronamiento y el levantamiento de cámaras de seguridad, a fin de poder determinar la dinámica en que se dan los hechos".

De forma paralela a la investigación del homicidio, se informó sobre un incidente ocurrido en la intersección de Avenida Costanera Sur con Autopista Costanera Norte, donde sujetos quemaron un vehículo.

La conexión entre ambos eventos aún no ha sido confirmada por las autoridades, pero se mantiene como una línea de investigación para la PDI.

No se han registrado detenidos por este crimen.