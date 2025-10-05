Talcahuano: Hombre fue asesinado de una puñalada en el tórax

Durante la madrugada de este domingo un hombre murió tras ser apuñalado en el tórax por desconocidos, en la comuna de Talcahuano.

Pasadas las cuatro de la madrugada, Carabineros concurrió hasta la Avenida San Vicente tras recibir un aviso sobre un hombre lesionado.

La teniente Alisón León, subcomisario de servicio en la Subcomisaría Cerros de Talcahuano, detalló que alrededor de las cuatro de la mañana, Carabineros encontró a una "persona de sexo masculino adulta entre medio del pastizal, la cual mantendría distintas lesiones en su cuerpo específicamente en el tórax, al parecer realizadas por un arma blanca".

La víctima, un hombre de 31 años, presentaba una lesión en el tórax y según informó la policía, el sujeto habría sido apuñalado, por lo que fue trasladado hasta un SAMU, donde confirmaron su muerte.

El Fiscal de Flagrancia, Paulo Pucheu Bancalari, instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Concepción para investigar este homicidio que sería el número 77 en lo que va del año en la Región del Biobío.