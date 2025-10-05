Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.1°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Talcahuano: Hombre fue asesinado de una puñalada en el tórax

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

Tenía 31 años y su cadáver fue encontrado en Avenida San Vicente, entre pastizales.

La PDI indaga las circunstancias del crimen.

Talcahuano: Hombre fue asesinado de una puñalada en el tórax
 ATON (referencial)

El hecho se suma a los 77 homicidios registrados en lo que va del año en la Región del Biobío, según informó la Fiscalía.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante la madrugada de este domingo un hombre murió tras ser apuñalado en el tórax por desconocidos, en la comuna de Talcahuano.

Pasadas las cuatro de la madrugada, Carabineros concurrió hasta la Avenida San Vicente tras recibir un aviso sobre un hombre lesionado.

La teniente Alisón León, subcomisario de servicio en la Subcomisaría Cerros de Talcahuano, detalló que alrededor de las cuatro de la mañana, Carabineros encontró a una "persona de sexo masculino adulta entre medio del pastizal, la cual mantendría distintas lesiones en su cuerpo específicamente en el tórax, al parecer realizadas por un arma blanca".

La víctima, un hombre de 31 años, presentaba una lesión en el tórax y según informó la policía, el sujeto habría sido apuñalado, por lo que fue trasladado hasta un SAMU, donde confirmaron su muerte.

El Fiscal de Flagrancia, Paulo Pucheu Bancalari, instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Concepción para investigar este homicidio que sería el número 77 en lo que va del año en la Región del Biobío.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada